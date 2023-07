Transféré cet été à Chelsea, Nicolas Jackson était ce week-end en Casamance pour rendre visite à son ex club du Casa Sports avant de démarrer une nouvelle aventure avec les Blues.

C’est un retour aux sources ! Passé par le Casa Sports, Nicolas Jackson n’a pas oublié d’où il vient. L’attaquant sénégalais qui veut de signer un contrat de huit ans à Chelsea a été honoré par les siens chez lui à Tilène, Ziguinchor où il rendu visite à son ancien club ce weekend.

Accompagné de son représentant Diomansy Kamara, le nouveau pensionnaire de Stamford bridge a été accueilli par le président du Casa Sports Seydou Sané et les membres du staff de l’équipe championne en titre du Sénégal. M. Sané s’est dit fier de recevoir « un fils qui est le reflet parfait de la politique sportive du club : former de grands champions et faire gagner le club à tous les niveaux (…) Nicolas est une fierté comme tous les anciens joueurs du Casa Sports. Je suis très heureux de le voir briller dans les grands stades européens où il enchaîne les bonnes performances ; et je prie pour qu’il réussisse à Chelsea Football Club où sont passés de très grands noms. Et il en sera un inch’Allah ! » a réagi le président du Casa Sports en marge de cette visite.

Actuellement en vacances au Sénégal, Nicolas Jackson rejoindra ses nouveaux coéquipiers en club aux Etats-Unis dans quelques jours pour la préparation estivale.

Notre pépite Nicolas Jackson est revenu à la maison, là où les choses ont démarré en Ligue 1. Il a rendu visite à ses dirigeants, entraîneurs et supporters du Casa Sports qui l’ont soutenu depuis ses débuts. Un geste hautement magnifié par les fils du Casa Sports qui sont fier… pic.twitter.com/lTkKLfz3eo — Casa Sports (@CasaSportsSC) July 1, 2023

Wiwsport.com