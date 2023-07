Après le départ de Frédéric Antonetti, Patrick Vieira était pressenti pour devenir le nouveau coach du RC Strasbourg. C’est désormais officiel, l’ancienne légende du football français va entrainer la formation alsace.

Habib Diallo et Habib Diarra tiennent leur nouvel entraineur. Le RC Strasbourg vient d’officialiser la signature de Patrick Vieira. En effet, suite au rachat du club alsacien par le consortium américain Blue Co, Strasbourg a mis un terme à sa collaboration avec Frédéric Antonetti et a décidé de s’offrir Patrick Vieira. L’ex entraîneur de Nice et de Crystal Palace un contrat de trois ans. « Je souhaite la bienvenue à Patrick Vieira, que j’ai connu en équipe de France et je suis très heureux de l’accueillir à Strasbourg », a déclaré Marc Keller, le Président du Racing.

Selon le président du club, l’arrivée de Patrick Vieira doit permettre au club de franchir un cap. «Nous sommes convaincus qu’il va pouvoir faire du très bon travail ici, dans un environnement sain et épanouissant. Nous allons le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il puisse réussir », poursuit le président.

Dès son arrivée, Patrick Vieira s’est exprimé sur sa nouvelle expérience. « Je suis particulièrement heureux de rejoindre le Racing. Je connais l’histoire et l’identité de ce club, la ferveur qu’il suscite, l’importance qu’il revêt pour son territoire, terre de football et de passion. La reconstruction du club ces dernières années, sous la direction de Marc Keller fait figure d’exemple. Travailler avec lui est pour moi un réel plaisir. Aujourd’hui, un nouveau cycle commence pour le Racing et c’est excitant pour un entraîneur de pouvoir construire quelque chose tout en s’appuyant sur les valeurs qui font la force d’un club », déclare Vieira.

