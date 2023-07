Auteur d’une saison prolifique avec la formation de la Salernitana, Boulaye Dia fait saliver la grosse écurie italienne du Milan AC. Demi-finales finaliste de la ligue des champions, les Rossoneri veulent se renforcer offensivement après les départs de Zlatan Ibrahimovic et surtout de Brahim Diaz qui a fait son retour au Real Madrid.

Ainsi le club lombard aurait jeté son dévolu sur Boulaye Dia qui avec 16 buts en Série A, est devenu le meilleur buteur de Serie A de l’histoire de la Salernitana sur une saison après avoir battu le record de Marco Di Vaio (12 buts lors de la saison 1998-1999). Selon le journaliste Nicolò Schira, le Milan AC s’est rapproché du joueur en demandant des informations sur l’attaquant de 26 ans par l’intermédiaire de son nouvel agent Vadim Vasilyev. L’excellente relation qu’entretiennent le russe et Geoffrey Moncada (dépisteur en chef du Milan AC) devrait aider à faciliter un éventuel déménagement de Boulaye Dia à San Siro.

#ACMilan have asked info for #Salernitana’s forward Boulaye #Dia. His new agent Vadim Vasilyev is in a very good relationship with Geoffrey Moncada since when they worked together at ASMonaco. #transfers https://t.co/TvN13z2FMN

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 2, 2023