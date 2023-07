Le lutteur Zarco a annoncé son intention de rejoindre la MMA afin d’être le premier champion sénégalais des Arts martiaux mixtes. Dans l’octogone, il veut affronter les poids lourds de cette discipline et pas n’importe lesquels.

Après Bombardier, Reug Reug ou encore Siteu, la MMA va enregistrer l’arrivée d’un nouveau lutteur sénégalais. C’est en tout cas l’annonce faite par Zarco qui a déclaré son intention de faire son entrée dans la discipline des Arts martiaux mixtes communément appelée MMA. Sur Lutte TV, le lutteur de Grand Yoff s’est dit plein d’ambitions dans cette discipline qui, de plus en plus gagne de l’ampleur en Afrique.

« Je veux faire bonne figure en MMA comme je l’ai fait en arène avec la lutte avec frappe. Je suis un lutteur qui veut participer à toutes les compétitions des différentes formes de lutte comme le Jujutsu (art martial japonais de l’Aïkido), le MMA ou la lutte gréco romaine. J’ai toujours aimé les sports de combat que jai eu à pratiquer quand j’étais plus jeune. Maintenant je sais que le MMA regroupe toutes ces disciplines c’est pourquoi je veux m’y investir. Je suis celui qui peut représenter dignement le Sénégal et apporter le titre de champion à mon pays comme l’ont fait Israël Adesanya (Nigéria) et Francis Ngannou (Cameroun) avec leurs pays respectifs. Je n’ai pas d’équivalent dans les lutteurs sénégalais qui font du MMA » clame le tombeur d’Ada Fass.

Ainsi il révèle que l’idée de faire carrière en MMA lui est venu à travers le précurseur de cette discipline au Sénégal, Ousmane Dia dit Bombardier avant d’affirmer qu’il est prêt à affronter tous les combattants qui ont vaincu les Sénégalais.

« J’en ai parlé au B52 qui avait promis de me mettre en contact avec certaines personnes. Malheureusement je n’ai pas encore eu de retour (…) Je ne veux pas affronter un sénégalais. Je sais que je suis meilleur qu’eux c’est pourquoi je veux affronter d’autres combattants pour défendre les couleurs du Sénégal. Je suis prêt à affronter Ngannou ou Pudzianowski qui avait mis KO Bombardier. Celui qui avait vaincu Reug Reug (Grishenko) est aussi dans ma ligne de mire » .

Wiwsport.com