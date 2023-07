Alors qu’Habib Diarra se retrouve au centre d’un grand intérêt du RC Lens, Strasbourg, via la voix de son président, vient de mettre les choses au point.

Très actif en ce début de mercato estival, le RC Lens s’emballe pour s’offrir les services d’Habib Diarra. Les Sang-et-Or, qui sont sur le point de perdre leur capitaine Seko Fofana mais qui se sont renforcés avec la venue d’Andy Diouf, ont totalement jeté leur dévolu sur le jeune milieu de terrain de Strasbourg. Si un accord avec le clan du joueur semble trouvé, Lens a essuyé deux refus d’offres de la part du Racing qui voit le Franco-sénégalais de 19 ans encore loin de débarquer chez les pensionnaires du Stade Bollaert-Delelis.

« Habib Diarra n’est pas en partance pour Lens. Nous avons reçu deux offres, ça, c’est vrai. La première à hauteur de 12 millions d’euros et la deuxième à quatorze. On a refusé », assure Marc Keller dans un entretien avec RMC. Le président de Strasbourg précise : « On a rendez-vous samedi (aujourd’hui, NDLR) avec Habib Diarra et son agent et Loïc Désiré. Habib, c’est un jeune joueur formé chez nous. C’est un pur produit de la formation et on est extrêmement fier de voir qu’un jeune Alsacien sort en Ligue 1. On va en discuter avec lui. Mais je peux vous dire que le rachat ne change rien à la situation. On n’a jamais été dans une optique de faire du trading. »

wiwsport.com