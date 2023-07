Quelques semaines après son départ de Sheffield United, Billy Sharp a évoqué son emblématique numéro 10 qu’il laisse vacant. Le Britannique de 37 ans veut « persuader » Iliman Ndiaye de récupérer ce fameux dossard.

C’est peut-être un détail pour les autres, mais pour lui et les fervents supporters de Sheffield United, ça signifie beaucoup. Quelques semaines après avoir officiellement quitté cet été son club de cœur, Billy Sharp (37 ans) a accordé une interview au site The Star. Pour l’occasion, l’attaquant aux 129 buts et 44 passes décisives en 399 matchs sous le maillot rouge, blanc et noir a donné son avis sur le nom de celui qui pourrait – devrait même – récupérer son emblématique numéro 10.

« Iliman (Ndiaye) prendra le 10, espérons-le, et les fans ne seront plus contents de sa chanson (chantée en l’honneur de l’attaquant sénégalais avec son numéro 29, NDLR », sourit Billy Sharp. « Il ne le prendrait probablement pas à cause de ça : parce qu’il est un petit tellement terre-à-terre et qu’il a eu une bonne réussite avec le 29, qu’il en a fait le sien. Je vais essayer de le persuader de prendre le numéro 10 ». Une autre manière de convaincre Iliman Ndiaye de rester et prolonger avec les Blades ?

wiwsport.com