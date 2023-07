Le jeune attaquant sénégalais s’est dit honoré de rejoindre les Rangers FC pour la saison prochaine.

Abdallah Sima est la nouvelle recrue des Rangers FC lors de ce mercato estival 2023. Prêté à Angers la saison dernière, l’attaquant international sénégalais (22 ans, 4 sélections) s’est engagé avec le club écossais sous la forme d’un prêt d’une saison sans option d’achat, en provenance de Brighton & Hove Albion, où il est sous contrat jusqu’en 2025. S’exprimant sur le site de son nouveau club, celui qui aura l’occasion de découvrir la Ligue des Champions s’est réjouit de débarquer à l’Ibrox Stadium.

« Les Rangers sont un grand club avec une grande histoire, estime l’ancien joueur du Slavia Prague. J’ai joué contre cette équipe avec le Slavia Prague il y a deux ou trois ans et quand je suis venu ici, j’ai aimé ça donc pour moi c’est très excitant de rejoindre les Rangers. J’ai parlé avec Michael Beale (entraîneur) et c’était une conversation très naturelle, il m’a parlé des Rangers et de la façon dont il me fera jouer. Je connaissais déjà un peu le jeu des Rangers, alors quand ils m’ont appelé, j’étais très honoré. »

