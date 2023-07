Le marché des transferts en NBA a commencé. Les joueurs libres de tout contrat peuvent désormais négocier avec le club de leur choix. C’est le cas de Georges Niang. Le basketteur qui évoluait du côté des Sixers et parti libre et s’engage avec Cleveland.

Agent libre depuis la fin de la saison, Georges Niang a trouvé un point de chute. Le basketteur sénégalo-américain va désormais évoluer du côté de Cleveland. Pourtant à la suite de l’élimination de Philadelphie en playoffs, Georges avait émis le souhait de continuer chez les Sixers. Mais les dirigeants du club non pas prolongé le contrat du joueur. Et selon ESPN, Georges Niang a signé un contrat d’agent libre de 26 millions de dollars avec les Cleveland Cavaliers. Le natif du Massachusetts se prépare pour sa huitième année en NBA et l’accord signé est un contrat de trois ans.

Lors de ces deux saisons avec les 76ers de Philadelphie, Georges Niang a récolté une moyenne de 8,7 points par match sur une période de deux ans, ce qui était un record en carrière. Niang et les Cavaliers débuteront la saison 2023-24 en novembre, bien que le calendrier n’ait pas encore été dévoilé.

