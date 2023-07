Hassane Guèye va quitter la France. Le jeune international sénégalais qui évoluait du côté de la Pro B française, va rejoindre les Etats unis. MVP et meilleur pivot espoir, Hassane Guèye a été drafté par les Wisconsin Herd. Ceci lors de la draft international de la G League. Il franchit ainsi un nouveau cap dans sa carrière. Cette franchie est l’équipe de GLeague des Milwaukee Bucks. L’équipe a été nommée la franchise de la saison en GLeague.

The Wisconsin Herd acquired the rights to Hassane Gueye in the 2023-24 NBA G League International Draft.

Welcome to the Herd, Hassane! #HerdUp 🦌 pic.twitter.com/R2pr2aPeLd

— Wisconsin Herd (@WisconsinHerd) June 28, 2023