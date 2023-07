La levée de son option d’achat par la Salernitana n’était pas la seule information de la semaine pour Boulaye Dia, qui, dans un mercato où il est très sollicité, a changé d’agent.

Ce n’est plus Frédéric Guerra son agent. Boulaye Dia est la nouvelle recrue de VV Consulting, une agence de management sportif dirigé par l’ancien président de Monaco, Vadim Vasilyev a appris Wiwsport. L’homme d’affaires russe est aussi connu pour sa proximité avec Morgan De Sanctis (ex gardien de la Roma et Naples), aujourd’hui directeur sportif de la Salernitana.

Dans un entretien accordé à wiwsport récemment, Vasilyev annonçait la signature de plusieurs joueurs sénégalais pour allonger sa liste de recrues au Sénégal après Makhtar Gueye, Mouhamed Diop, Cherif Ndiaye, Samba Diallo…

wiwsport.com