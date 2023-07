Les athlètes sénégalais de Beach Wrestling (lutte de plage) ont décroché 8 médailles dont 4 en or dans le cadre des Jeux africains de plage qui se sont déroulés à Hammamet (Tunisie) du 23 au 30 juin 2023.

Les Lions du Beach Wrestling ont encore fait mouche. Avec huit athlètes en lice toutes catégories confondues (garçons et filles), au moins chacun d’eux a reussi a obtenir une médaille faisant un total de 4 médailles d’or, deux médailles d’argent et 2 médailles de bronze pour la délégation sénégalaise.

À Hammamet la bande à Modou Faye s’est donc très bien illustrée lors des deux jours de compétition (mercredi et jeudi) réservés à la lutte de plage. Le 29 juin, Ngor Niakh, Modou Faye « Ordinateur », et Safietou Goudiaby ont tous remporté l’or dans leurs catégories respectives alors que Nahamie Sambou s’est contentée de la médaille d’argent après sa défaite concédée en finale.

Lors du premier jour, Siny Sembène a ouvert le bal en décrochant la médaille d’or dans sa catégorie avant que Ya mouhamed Ndong « Yamou Dakar » (médaille d’argent), Mame Marie et Anta Sambou (médailles de bronze) ne réussissent à leur tour à monter sur le podium.

Avec ses résultats glanés, le Sénégal s’impose de plus en plus dans cette discipline de Beach Wrestling. Le pays de la Téranga a laissé de bonnes impressions lors des Championnats d’Afrique, les jeux mondiaux de Singapour et maintenant dans ces Jeux africains de plage en Tunisie.

Wiwsport.com