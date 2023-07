Nicolas Jackson s’est engagé avec Chelsea pour les huit prochaines saisons. Le désormais ex-joueur de Villarreal est vaguement revenu sur son choix de rejoindre les Blues.

Le mercato estival avance à très grande vitesse du côté de Chelsea, et pas seulement sur les départs. Après s’être séparés entre autres d’Edouard Mendy et de Kalidou Koulibaly, les Blues ont enregistré leur première recrue pour la saison prochaine. Ce vendredi, c’est Nicolas Jackson qui a officiellement débarqué à Stamford Bridge. L’attaquant international sénégalais a été recruté de Villarreal contre 37 millions d’euros et s’est engagé pour les huit prochaine saisons, jusqu’en 2031.

À 22 ans, Nico a réalisé une très grosse fin de saison dans le Championnat d’Espagne, marquant neuf buts sur les huit dernières journées. Après un transfert avorté du côté de Bournemouth l’hiver dernier, l’ancien joueur du Casa Sports atterrit enfin en Premier League. « C’est la première fois que j’arrive à Stamford Bridge, c’est parfait », se réjouit-il. « C’est un stade très grand et les supporters sont près du terrain. Le stade de Villarreal est comme ça, donc j’ai l’habitude que les supporters soient tout près du terrain et j’aime beaucoup ça. »

S’il a assuré avoir beaucoup suivi Chelsea durant sa jeunesse, Jackson reconnaît avoir été inspiré par de grands attaquants passés dans le club londonien. « Je voulais rejoindre une grande équipe et Chelsea est l’une des meilleures équipes du monde, en plus je les regarde depuis que je suis jeune. J’ai suivi Demba Ba, Didier Drogba, Nicolas Anelka… C’était bien aussi, ce sont de grands joueurs. J’ai donc toujours rêvé de jouer pour une équipe comme celle-ci. Quand Chelsea est arrivé, il n’y avait aucun doute dans mon esprit. J’ai toujours eu ce genre d’équipe en tête. J’ai parlé à ma famille et à mon agent (Diomansy Kamara) et j’ai des icônes qui ont joué ici – Drogba et Ba, de grands attaquants. Alors, quand Chelsea est venu, mon cœur m’a dit que la réponse devrait être oui et j’ai décidé de le suivre et de venir ici. »

À Chelsea, Nicolas Jackson retrouvera un entraîneur qui fait confiance aux jeunes, en la personne de Mauricio Pochettino, qui a eu à entraîner un certain Sadio Mané à Southampton et qui est forcément l’un des motifs de l’arrivée de Jackson, après conseils de l’ancien joueur de Liverpool. « J’ai parlé de lui (Mauricio Pochettino) à Sadio Mane et il en a beaucoup parlé, il a dit des choses incroyables à son sujet. Sadio m’a dit que l’entraîneur allait beaucoup m’aider à m’améliorer et à bien faire si j’écoute ce qu’il a à me dire, donc c’est exactement ce que je vais faire. »

wiwsport.com