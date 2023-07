Le basketteur sénégalais va entamer une nouvelle expérience. Le pivot de 21 ans vient de quitter les Metropolitans 92 (espoirs). Il a pris la direction d’Elan Béarnais Pau en Pro B.

Idrissa Ba va évoluer la saison prochaine en Pro B. Le sénégalais a été transféré à Pau. Il va ainsi connaitre un troisième club en France après le Havre et les Mets92. Elan Pau qui vient de descendre, vise la montée en Pro A la saison prochaine. Idrissa Ba, va donc jouer dans un club qui sera au premier plan en Pro B. Le sénégalais change ainsi d’air. Chez les Mets92 espoirs, Idrissa Ba a été excellent cette saison. Le joueur de 21 ans (2m13) a vécu une belle saison malgré une blessure en début d’exercice. Ses moyennes : 13,4 points et 11,3 rebonds par match. Selon le président du club, Idrissa est un joueur prometteur qui a prouvé son potentiel.

Idrissa Ba a été convaincu par Eric Bartecheky. Ce dernier a réagi après l’arrivée du pivot sénégalais. «Idrissa est un jeune joueur à fort potentiel. Il est réputé pour travailler dur et surtout est très demandeur. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous ne doutons pas de son impact pour nous aider à être le plus performant possible. »

wiwsport.com