Chelsea s’est officiellement attaché les services du Lion de la Teranga, Nicolas Jackson. Le club anglais a partagé les vidéos de présentation de son nouveau joueur ce vendredi.

« Je m’appelle Nicolas Jackson, certains m’appellent Jackson ou Nics. Je sens que je vais faire d’extraordinaires choses ici. J’espère vous voir bientôt à Stamford Bridge », tels sont les premiers mots de l’attaquant de 22 ans qui a signé un contrat de 8 ans avec Chelsea FC. Il restera le seul sénégalais dans l’effectif suite aux départs de Mendy et Koulibaly.

Il a tape à l’œil des Blues après une bonne saison avec Villarreal (LaLiga). Élu meilleur joueur du mois de mai, avec 6 buts en 6 matchs disputes. Il totalise 13 buts, 5 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues. L’ancien joueur du Casa Sports a dispute la Coupe du Monde Qatar 2022.

Les co-directeurs sportifs Laurence Stewart et Paul Winstanley ont déclaré: « Nous sommes ravis d’accueillir Nicolas à Chelsea. C’est un jeune joueur avec un gros potentiel, comme il l’a montré à Villarreal la saison dernière. Nous pensons qu’il est prêt pour cette prochaine étape de sa carrière et nous attendons avec impatience qu’il travaille avec notre nouvel entraîneur-chef, Mauricio Pochettino, et ses coéquipiers de Chelsea » rapporte le site du club.

wiwsport.com