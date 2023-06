Statu quo pour l’Equipe Nationale du Sénégal. Généralement classés à la dix-huitième place depuis plusieurs années, même lorsqu’ils étaient encore en tête du classement de la zone africaine, les Lions n’ont pas bougé cette position. Sans doute à cause de son match nul (1-1) face au Bénin, l’équipe d’Aliou Cissé, qui a réussi à battre le Brésil (4-2) lors de la dernière trêve internationale, occupe toujours la 18e place mondiale.

Dans la zone Afrique, Kalidou Koulibaly et ses partenaires n’ont pu récupérer la première place au Maroc, cela malgré les deux positions perdues par les Lions de l’Atlas après leurs derniers résultats, mais au plan mondial. Mais l’écart de points entre les deux nations s’est considérablement resserré par rapport à la dernière actualisation. Le Maroc reste premier avec 1655,5 points et le Sénégal deuxième avec 1612,61 points.

Le top 10 africain

Le top 10 mondial

