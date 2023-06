Le championnat sénégalais est endeuillé par me rappel à dieu de l’ancien gardien de but Mame Abdou Ndoye. Le décès est survenu ce matin.

Abdou Ndoye, l’ancien gardien de but de HLM est décédé ce matin. C’est son club qui a annoncé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux : « 𝗔𝗦𝗖 𝗛𝗟𝗠 a le regret de vous annoncer le décès de Mame Abdou Ndoye, ancien gardien et formé au club, ancien international sénégalais (𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲́ 𝗽𝗮𝗿 l’𝗨𝗦 𝗚𝗼𝗿𝗲́𝗲,𝗚𝘂𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘄𝗮𝘆𝗲 𝗙𝗖, 𝗬𝗮𝗮𝗸𝗮𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗥𝘂𝗳𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲. Nos condoléances à la famille éplorée, à toute la population des HLM plus particulièrement à l’ASC BAYE GAINDE et au monde du football », peut-on lire sur la page facebook de la formation pensionnaire de Ligue2. La rédaction de wiwsport présente ses condoléances aux acteurs du football sénégalais et à la famille éplorée.