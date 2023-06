Edouard Mendy est arrivé en Arabie Saoudite, mardi soir pour finaliser son transfert à Al Ahli après avoir passé une visite médicale concluante à Londres lundi. Le Sénégalais qui a été cédé par Chelsea pour un montant d’un peu plus de 15 M€ (entre 16/17), a signé un contrat de 3 ans avec la formation saoudienne.

Pour son salaire, l’international sénégalais de 31 ans percevra la belle somme de 12 M€/an, selon les informations de Fabrizio Romano. Un salaire beaucoup plus important que ce qu’il percevait chez les Blues (soit 4x son salaire annuel à Chelsea). L’annonce officielle de son transfert ne devrait plus tarder.

Understand these are final details of Édouard Mendy to Al Ahli deal 📑🇸🇦

◉ Chelsea to receive £16/17m fee.

◉ Salary $12m plus $3m add ons.

◉ Contract until June 2026.

◉ ‘Secret’ medical done on Monday in London.

◉ Club statement expected soon. pic.twitter.com/fc0Od6PXeG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023