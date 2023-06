Sans club depuis la résiliation de son contrat avec le HNK Gorica, Moussa Wagué trouve un point de chute en Chypre. L’international sénégalais va découvrir le 6e championnat de sa carrière.

Le latéral droit sénégalais Moussa Wagué retrouve un club. Loin des terrains depuis son dernier match avec le HNK Gorica en D1 Croate, le 9 novembre 2022 (il résilie son contrat en décembre 2022), l’international sénégalais signe à Arnorthosis Famagouste, club de D1 chypriote. L’information est donnée par le club via ses réseaux sociaux.

Pas épargné par les blessures et freiné par une rupture de la rotule contractée lors de son prêt au PAOK Salonique en 2020. Opéré, l’ancien joueur du FC Barcelone sera éloigné 527 jours des terrains. Régulièrement appelé en équipe nationale avant cette terrible blessure et surtout mondialiste en 2018, l’ancien sociétaire de KAS Eupen va tenter de retrouver de la compétition et revenir vite pour prétendre faire partie du groupe pour la CAN en Côte d’Ivoire.

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την κατ'αρχήν συμφωνία της με το Σενεγαλέζο πλάγιο αμυντικό Moussa Wague. Η συμφωνία θα ενεργοποιηθεί μετά τις ιατρικές εξετάσεις. #anorthosisfc #transfers2023 #bepartofit pic.twitter.com/7XLwSFiRNn — Anorthosis Famagusta FC (@anorthosisfc) June 28, 2023

