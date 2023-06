Invité de l’émission « Sport à la Une » sur la TFM lundi, Lamine Camara digère mal son absence du dernier Mondial U20. Déçu, il a notamment révélé que lui et Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye ont essayé pour convaincre Metz de les libérer.

Ce fut l’avant-première d’une très grosse désillusion pour l’Equipe Nationale U20. Avant de rallier l’Argentine au mois de mai dernier pour participer à sa quatrième phase finale de Coupe du Monde de la catégorie, le Sénégal avait dû se passer de trois éléments incontournables dans son effectif : Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye. Essentiels lors de la CAN remporté en février en Egypte, les anciens pensionnaires de Génération Foot ont été retenus par leur nouveau du FC Metz.

« On a carrément dit qu’on voulait représenter notre pays »

Cette décision prise par le Club à La Croix de Lorraine -qui était engagé dans une course infernale pour la montée en Ligue 2 – fut terrible. Le résultat sur le terrain en est la parfaite preuve. Sur trois matchs en phase de groupes, les Lionceaux de Malick Daf n’ont remporté aucune rencontres, se faisant alors éliminer dès le premier tour après un bilan de deux matchs nuls et une défaite. Un mois après cette élimination, Lamine Camara n’a pu cacher sa déception de ne pas être présent en Argentine.

« C’est une déception. Après la qualification en demi-finale de la CAN U20, on pensait tous à la Coupe du Monde. Dans nos têtes, on commençait à la préparer. Mais le FC Metz nous a averti deux semaines avant le début du Mondial. Ils nous ont dit que c’était mort. On a poussé et on a fait tout notre possible. On les a carrément dit qu’on voulait représenter notre pays, d’autant que jouer cette compétition est une occasion qui n’arrive pas deux fois. On a discuté avec les dirigeants pour y être… Ça nous a affecté », confie le milieu de 19 ans.

