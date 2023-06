Auteur d’une bonne saison avec le Dinamo Basket Sassari, Ousmane Diop (23ans) est dans le viseur du basket italien. D’ailleurs, les questions sur son choix en équipe nationale se multiplient. Il reste ferme sur sa décision.

C’est le joueur qui a le plus amélioré lors de la saison dernière d’ailleurs il a reçu cette distinction de la ligue italienne de basket, la LBA. Ce qui a attiré l’attention sur le joueur de 23 ans actuellement sous les projecteurs de la presse italienne. Cette dernière lui a demandé s’il voulait jouer pour l’équipe nationale d’Italie. « Non, j’ai décidé de jouer pour le Sénégal. C’est vrai que je vis ici et que l’Italie m’a tout donné, c’est ma deuxième patrie. Mais je suis sénégalais et j’espère recevoir un appel déjà cet été » a fait savoir l’ailier à Messagero Venneto.

Dans un autre entretien avec Sportando, Diop qui joue depuis 2016 en Italie, s’est encore expliqué en toute franchise. « L’Italie est mon deuxième pays, bientôt je demanderai un passeport. Mais le premier c’est le Sénégal. Je pense que c’est juste et je veux le dire clairement, une fois de plus et clairement, parce que je pense que je dois cette vérité à tout le monde. J’attendrai le Sénégal, jusqu’à ce qu’ils décident que c’est aussi mon tour ». Un message clair du natif de Rufisque alors que le Sénégal s’apprête à disputer le tournoi de qualification préolympique de FIBA Afrique en aout prochain.

Mesurant 2m04, Ousnane Diop est revenu sur sa bonne saison en 2023. Ralenti par une blessure au genou, il a réussi à se remettre sur plusieurs plans confesse-t-il. « J’ai fait un bond en qualité mentale et surtout physique. D’un point de vue mental, j’ai continué à tout donner, comme je l’ai toujours fait, tandis que d’un point de vue physique, j’ai compris comment m’améliorer en début de saison après tant de blessures. Avec l’entraîneur sportif, nous avons décidé de perdre quelques kilos, passant de 112 à 106 actuellement. Maintenant, je me sens beaucoup mieux, je suis plus rapide et dans les matchs en tête-à-tête, il y a une grande différence».

wiwsport.com