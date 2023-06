Au terme d’une première victoire de la compétition hier, le technicien s’est entretenu avec wiwsport pour analyser le match.

Mamadou Diallo a tout aimé sauf le but encaissé. « Le contenu du match était bien, je ne dis pas très bien. Parce qu’on a marqué 12 buts mais je n’ai pas aimé le fait d’encaisser. Ce n’était pas mal parce qu’on a plus joué de match depuis le mois de novembre en 2022, c’était la coupe d’Afrique donc dans l’ensemble, c’est un résultat positif » a déclaré le coach des Lions.

Lors de ce match, Diallo a fait tourner son effectif, faisant notamment souffler ses titulaires. Les deux nouveaux de la tanière, Serigne Moctar Koita et Jean Alpha Diouf ont inscrit les trois des 12 buts de la victoire. Un baptême de feu réussi selon le coach. « Ils ont fait une bonne entrée. Marquer pour son premier match, c’est quelque chose d’extraordinaire. Il faut qu’il continue à s’adapter, à progresser. Parce que le beach soccer est ainsi fait. Chaque match est diffèrent de l’autre et on n’a pas beaucoup de temps pour récupérer. »

Au lieu de 3 matchs, le Sénégal jouera une rencontre de plus pour la phase des groupes. Pour l’équipe qui est arrivée à Hammamet le 26 passé, elle va enchainer les matchs jusqu’au 30. « Cela nous chamboule un peu. La programmation ne va pas nous laisser beaucoup de temps pour récupérer. Mais on va s’adapter et faire le nécessaire pour défendre notre titre. »

