En parcourant les détails du transfert de Nicolas Jackson à Chelsea, le fait marquant est la durée du contrat qui est de… 8 ans. Une option qu’aiment bien les Blues. Connu pour sa maîtrise des textes qui régissent les transferts, Bounama Dièye, ancien vice-président de la Fédération sénégalaise de football, apporte des éclairages par rapport à ce choix des contrats longue durée.

C’est fait ! Nicolas Jackson est désormais un joueur de Chelsea. Transfuge de Villarreal, l’international sénégalais, qui a eu 22 ans le 20 juin dernier, a passé avec succès sa visite médicale dimanche avant de signer son contrat avec les Blues qui ont déboursé 37 millions d’euros. Le fait marquant de ce contrat de l’ancien joueur du Casa Sports, c’est sa durée qui est de 8 ans. En clair, l’international sénégalais est lié au club londonien jusqu’en juin 2031. Une longue durée qui est souvent rare dans les termes de contrat. Mais pas à Chelsea, un club habitué de ce genre de contrat concernant les jeunes recrues (voir encadré). Pour des éclairages, Le Quotidien s’est approché de Bounama Dièye, qui maîtrise les règles qui régissent les transferts. D’emblée, l’ancien premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football avance l’argument de l’âge : «Nicolas Jackson est jeune. Il a 22 ans. C’est un aspect qui compte dans ce genre de transfert longue durée.»

Pour l’ancien président de l’As Saloum, joint par téléphone, «si les parties ont opté pour une longue durée de 8 ans, certainement c’est pour sécuriser le contrat et éviter que le joueur ne leur échappe très tôt. En fait, cela arrange le club. Mais ça peut aussi arranger le joueur puisqu’il bénéficie d’un contrat de longue durée qui peut lui permettre de gérer tranquillement sa carrière. Au bout des 8 ans, Jackson aura 30 ans. Et si tout se passe bien, il peut après suivre les traces de Koulibaly et Mendy.» Le dirigeant kaolackois de poursuivre : «Je n’ai pas les détails du contrat. Mais il faut voir s’il n’y a pas une clause libératoire qui pourrait permettre au joueur de partir en cas d’offre avant la fin du contrat. D’ailleurs, Chelsea a dû payer 37 millions d’euros à Villarreal pour faire signer le joueur.»

Désigné comme la priorité absolue pour occuper le rôle d’attaquant de pointe par Mauricio Pochettino, le Sénégalais va donc rejoindre les Blues cet été. Pour rappel, Villarreal va récupérer 37 millions d’euros dans cette transaction, soit un montant légèrement supérieur à la clause libératoire du natif de Banjul, qui s’engagera jusqu’en juin 2031. Longtemps blessé cet hiver, l’ailier de 22 ans a terminé la saison en boulet de canon, inscrivant 10 de ses 12 buts en Liga, les deux derniers mois de compétition. Il a été crédité d’une bonne prestation lors des deux derniers matchs des Lions, contre le Bénin (1-1) et le Brésil (4-2).

Transferts : Contrat longue durée le sport favori des Blues

Racheté en mai dernier après le départ forcé de son propriétaire russe, Roman Abramovitch, Chelsea est devenu le club le plus dépensier au monde en l’espace d’une saison. Désormais pilotés par le milliardaire américain, Todd Boehly, les Blues enchaînent les ventes sur le marché des transferts avec déjà plus de 600 millions d’euros dépensés depuis l’été dernier. Points communs de la plupart de ces transactions : les contrats longue durée signés par les recrues londoniennes.

Avec les contrats longue durée, le club anglais se distingue, cependant, avec une stratégie aussi critiquée par la concurrence qu’assumée par la nouvelle direction. C’est ainsi que dans cette optique, Chelsea a fait signer à Mykhaylo Mudryk et Enzo Fernandez des contrats de 8 ans et demi, à l’ex-Monégasque Benoît Badiashile un bail de 7 ans et demi ou encore des contrats de 7 ans à Wesley Fofana, de 6 ans et demi à Malo Gusto et de 6 ans à Marc Cucurella, Carney Chukwue-meka, Reece James ou encore Trevoh Chalobah. La plupart des recrues ont ainsi émargé jusqu’en 2029, 2030 voire 2031. Et dernièrement on peut citer l’international sénégalais, Nicolas Jackson, pour 8 ans.

Si la technique a, aujourd’hui, tendance à faire grincer des dents, notamment en Premier League, elle n’est cependant pas interdite au regard de la réglementation. Une telle stratégie, aussi avantageuse que risquée, permet surtout de contourner les règles du fair-play financier.

Avec lequotidien