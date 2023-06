Joeuf-Homécourt tient sa troisième recrue avec la signature de Samba Daly Fall informe le club sur sa page officielle. L’ailier fort des Gabelous qui est arrivé l’année dernière dans les rangs de l’AS Douanes va rejoindre cette destination prisée des Sénégalais. Aprés Mo Faye et Pape Moustapha Diop qui ont marqué ce club, voici Daly Fall. « D’ailleurs, c’est de dernier (Pape Moustapha Diop) qui nous a conseillé ce joueur », révèle l’entraîneur Patrice Goeuriot. « Pape (Diop) avec qui nous sommes restés en contact, nous avait déjà conseillé son ami l’an dernier. Et c’est sa copie conforme. Il est vraiment dans le moule jovicien. Il n’y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas, cela s’est toujours bien passé, ça va le faire… ».

Le technicien argumente sur l’apport de la nouvelle recrue qui ne viendra pas remplacer Mo Faye qui joue comme meneur et arrière. « Oui, Samba n’a pas le même profil que Moo (Faye). En revanche, il ressemble à Pape (Diop) de par sa taille (2 m), son aptitude à occuper les postes 3 ou 4 », précise le coach de Joeuf-Homécourt. « Il est hyper actif des deux côtés du terrain, est capable de défendre sur les n°1,2,3 ou,4 ! Bref, comme Pape (Diop), Samba sait tout faire. »

En demi-finale de la BAL, Samba Daly Fall a été l’homme du match en étant le joueur le plus utilisé par l’AS Douanes (33 minutes) : 23 points, 6 rebonds, 5 passes décisives… Cette performance individuelle a permis au collectif sénégalais de se qualifier, pour la première fois de son histoire, en finale de cette compétition. Après 5 années au DUC puis l’AS Douanes, il va ainsi découvrir le championnat européen, notamment français.

Goeuriot ne s’inquiète pas pour l’adaptation. « Comme Pape (Diop) ou Moo (Faye), Samba ne connaît pas le basket européen mais on a vu que cela n’était pas un problème », analyse Patrice Goeuriot. « Il va nous apporter en vitesse, au rebond, en course. Avec Omar (Gueye) et Yaël (Mameri), nous allons progresser dans pas mal de domaines, du genre jeu rapide ou dimension physique. »