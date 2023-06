L’annonce de la signature d’Edouard Mendy à Al Ahli ne devrait plus tarder au niveau des deux clubs. Les documents et les contrats ont déjà été signés pour le transfert du portier sénégalais en Arabie Saoudite.

Edouard Mendy sera un joueur de Al Ahli à partir de cet été ! L’opération serait dans sa dernière étape et tous les documents ont été signés. Alors que Mendy s’était déjà mis d’accord avec le club saoudien, le voir porter le maillot d’Al Ahli n’est plus qu’une question de temps.

L’officialisation au niveau des clubs serait imminente et pourrait arriver dans les prochaines heures. Une nouvelle page s’annonce dans la carrière du champion d’Europe 2021.

Édou Mendy deal, completed. Al Ahli and Chelsea have signed all contracts, same on player side. ✅🔵🇸🇦 #CFC

Official statement coming soon. pic.twitter.com/XOyQlVw3Nr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023