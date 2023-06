Le tirage au sort des quarts de finale de Coupe du Sénégal a été effectué ce mardi. Le Casa Sports et Guédiawaye FC vont disputer la grosse affiche de ce tour.

Après avoir écarté respectivement l’US Ouakam et la Jeanne d’Arc en huitièmes de finale, le Casa Sports et Guédiawaye FC vont se battre pour décrocher un ticket pour le dernier carré de Coupe du Sénégal. Le dernier vainqueur du trophée a ainsi un obstacle de plus à franchir pour prétendre conserver son titre de champion de Coupe du Sénégal.

D’ors et déjà relégué en Ligue 2, le Cneps Excellence tentera de poursuivre son aventure en Coupe nationale. Le club thièssois va affronter Amitié FC alors que l’ASC HLM Dakar rencontrera le Stade de Mbour.

Vainqueur largement de l’UCST Port (4-0) lors du tour précédent, Ajel de Rufisque attendra pour connaître l’identité de son adversaire en quart de finale. Le leader de la Ligue 2 croisera soit Jaraaf, soit l’AS Pikine qui doivent toujours disputé leur match de 8e de finale qui avait été reporté pour des raisons sécuritaires. Notons que ces rencontres des quarts de finale sont prévus les 5 et 6 juillet 2023.

Wiwsport.com