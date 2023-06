Partis en Arabie saoudite, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy ont renoncé à l’Europe… et aussi à l’Equipe Nationale du Sénégal ? Pour Sadio Mané, ce ne serait pas un problème de les voir toujours chez les Lions.

En rejoignant respectivement Al Hilal et Al Ahli, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy ont surpris beaucoup de monde, notamment ceux qui suivent de plus près l’Equipe Nationale du Sénégal. À commencer peut-être par le sélectionneur Aliou Cissé, qui déclarait en 2019 : « je reste sur ma philosophie, ceux qui ne jouent pas dans les Championnats majeurs ne sont pas sélectionnables ». Ces propos laissent encore planer le doute quant à l’avenir avec les Lions de Koulibaly et Mendy. Mais Sadio Mané ne voit aucun « inconvénient » à jouer en Arabie saoudite et en même temps en Equipe Nationale.

« Je ne serais jamais contre ces joueurs-là qui vont en Chine ou en Arabie saoudite de rejoindre La Tanière, a précisé l’attaquant du Bayern Munich lors d’un entretien avec la 2STV. Tant que tu joues, que tu es performant et tu es là pour l’équipe, tu remplis tous les critères pour être sélectionné. Le coach en a conscience. Voir Koulibaly ou Edouard Mendy dans le championnat saoudien ne serait pas un inconvénient de les voir en Equipe Nationale. Je pense que c’est une question de choix. Ce n’est pas un problème, l’Equipe Nationale est ouvert à tout le monde. » Sadio comme coach Cissé ? L’avenir nous dira.

wiwsport.com