Avec l’arrivée de Nicolas Usaï sur le banc et celle de Luis de Sousa au poste de directeur sportif, certains joueurs pourraient être amenés à quitter Pau cet été. C’est notamment le cas de Massamba Ndiaye, qui pourrait faire les frais de la venue de Bingourou Kamara mais qui pourrait partir en Ligue 1.

Sauvé in extrémis de la relégation la saison écoulée, le Pau FC n’entend pas revivre la même situation et souhaite se tailler un grand nom en Ligue 2 française. Il y a quelques jours, le club palois officialisait les arrivées de Nicolas Usaï et de Luis de Sousa, pour occuper respectivement le poste d’entraîneur – après le départ de Didier Tholot – et celui de directeur sportif. Cette nomination pourrait pousser la formation paloise à se débarrasser de certains joueurs afin d’étoffer son effectif pour la prochaine campagne pour être prêt à jouer la montée.

Bingourou Kamara arrive, Massamba Ndiaye poussé vers la sortie

Si un joueur comme le milieu de terrain de 32 ans Henri Saivet, auteur d’une excellente saison (34 matchs, 7 buts, 2 passes décisives en Ligue 2), devrait poursuivre l’aventure au moins jusqu’en 2024, un autre international sénégalais pourrait en revanche quitter l’Estadi Nouste Camp cet été, à l’image de Massamba Ndiaye. Selon Sud Ouest, le portier de 21 ans, arrivé du CNEPS Excellence l’été 2021, pourrait faire ses valises, d’autant plus que son compatriote gardien de but Bingourou Kamara va débarquer à Pau pour le poste de numéro un.

Doublure de Jérôme Prior cette saison, Massamba Ndiaye a participé à huit matchs de Championnat en 2022-2023, et a même été décisif pour le maintien de son équipe, à l’image de sa prestation lors de la dernière journée contre le Stade Malherbe de Caen. Si un départ devenait inévitable, le Thiessois suscite les convoitises en Ligue 1. Toujours d’après Sud Ouest, Clermont a manifesté son intérêt pour Massamba, sous contrat à Pau jusqu’en 2025. Une manière pour les Clermontois d’anticiper un futur départ du néo-international Mory Diaw ?

wiwsport.com