Libre de tout contrat depuis son départ de Nîmes, Moussa Koné s’est engagé en faveur du LASK, troisième du dernier championnat autrichien.

Il aura lui également vécu la difficile saison du Nîmes Olympique, mais Moussa Koné a réussi à redresser la barre dans le club français avant de s’en aller définitivement. L’attaquant sénégalais de 26 ans s’engage officiellement avec le Linzer ASK, 3e du dernier championnat d’Autriche et qualifié pour la Ligue Europa. L’ancien joueur du Dakar Sacré-Cœur a signé libre jusqu’en 2027.

Recruté par le Nîmes Olympique lors du mercato hivernal de l’année 2020, Moussa Koné n’a pas été décevant sous les couleurs nîmoises. En deux saisons et demie, l’ancien international U20 a marqué 28 buts en 94 matchs. Mais ses prestations en 2022-2023, avec seulement quatre buts sur 24 matchs de Ligue 2, ont été en deçà, conséquence de la relégation de Nîmes en National 1.

« LASK est un club de premier plan en Autriche, les objectifs sont donc élevés, j’aime ça. Les responsables du club ont travaillé dur pour me faire venir ici et cela m’a également impressionné. J’ai vraiment hâte de connaître l’équipe et je ferai tout ce que je peux pour que nous passions ensemble une saison réussie », a déclaré Moussa Koné sur le site de son nouveau club.

