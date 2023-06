Le RC Lens convoite le jeune milieu de terrain de Strasbourg. Après une première offre rejetée, les Sang et Or pourraient revenir à la charge.

Le Racing Club de Lens n’a pas abandonné l’idée de recruter Habib Diarra (19 ans). Alors qu’ils pourraient perdre leur métronome Seko Fofana, qui pourrait filer en Arabie saoudite, les Sang et Or veulent prendre les devants sur le potentiel remplaçant du milieu de terrain international ivoirien et ont jeté leur dévolu sur le jeune franco-sénégalais du Racing Club Strasbourg.

Selon des informations de Foot Mercato, les pensionnaires du Stade Bollaert-Delelis, qui ont vu leur première offre de 11 millions d’euros refuser par les dirigeants strasbourgeois, se seraient décidés à poursuivre les négociations et ainsi formuler une nouvelle proposition. Il faudra voir comment les Lensois parviendront à convaincre les nouveaux propriétaires de RCSA.

wiwsport.com