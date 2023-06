Bingourou Kamara au Pau FC, Massamba Ndiaye séduit par Clermont et Ouparine Djoco barré par Mory Diaw… Un gardien sénégalais peut en cacher un autre en Ligue 2 et Ligue 1 française.

Faisons un petit tour sur Wikipédia pour trouver la définition de « effet domino ». Sur l’encyclopédie multilingue, c’est une réaction en chaîne qui peut se produire lorsqu’un changement mineur provoque un changement comparable à proximité, qui provoquera un autre changement similaire, et ainsi de suite. Et cet effet domino pourrait prendre tout son sens avec plusieurs gardiens sénégalais durant le mercato estival en France.

Bingourou Kamara chasse Massamba Ndiaye

Bingourou Kamara (26 ans) devrait être le premier à provoquer un tel jeu de la chaise musicale. Avec l’arrivée du nouvel entraîneur Nicolas Usaï, le Pau FC cherche à se renforcer cet été, notamment au poste de gardien de but. Si Jérôme Prior a plutôt pas mal assuré la saison dernière, les Palois préfèrent repartir avec un nouveau numéro un. Et Kamara, libre depuis son départ de Montpellier est l’élu, puisqu’il va s’engager prochainement.

L’arrivée de l’ancien joueur du Racing Club Strasbourg pousse ainsi les dirigeants du Pau FC à vouloir se séparer de leur jeune portier international U23 Massamba Ndiaye (21 ans), qui va même quitter les pensionnaires de l’Estadi Nouste Camp. Mais au vue de son potentiel, l’ancien joueur du CNEPS Excellence va s’assurer d’une nouvelle aventure. En effet, il va rejoindre le Clermont Foot, pour devenir la doublure… de Mory Diaw.

Ndiaye et Diaw chassent Ouparine Djoco ?

S’il pouvait encore se battre pour une place de titulaire à Pau, où il est sous contrat jusqu’en 2025, Massamba Ndiaye s’est laissé séduire par l’opportunité de découvrir la Ligue 1, tout en étant forcément conscient du gros défi qui l’attend pour se faire une place derrière l’incontournable Mory Diaw. Ouparine Djoco (25 ans) en sait quelque chose. Depuis l’arrivée de Diaw au CF63, le portier franco-sénégalais a été très peu utilisé.

Et maintenant que Massamba Ndiaye est sur le point de débarquer, Djoco voit les choses se compliquées encore plus. Le joueur pourrait alors quitter son club formateur cet été. Gardien titulaire de Clermont à partir de la 14e journée de Ligue 1 version 2021-2022, Ouparine Djoco avait soufflé le chaud et le froid. Il a vécu la quasi totalité de cette saison sur le banc, ne participant qu’à deux matchs (un match de Coupe de France et un de Ligue 1).

wiwsport.com