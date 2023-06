A deux journées du terme de cet exercice 2022-2023 de la deuxième division sénégalaise, la course à la montée est plus que jamais serrée. Au total, quatre formations peuvent encore y croire. Et pour le titre et pour l’accession en Ligue 1.

Dans l’âpre lutte pour la montée, les cartes ont été totalement rebattues, à l’issue de cette 24e journée de Ligue 2 qui a vu le leader Ajel perdre des points suite à son match nul (1-1) enregistré face aux étudiants de l’université de Dakar. Un résultat qui a donné le grand sourire aux supporters de Jamono Fatick et de l’Us Ouakam. Les deux formations respectivement victorieuses contre Oslo (3-0) et Amitié (1-0), ont désormais des cartes à jouer. Ayant le même de points, 40 au compteur et presque les mêmes chances, les Rouges et Blanc et l’équipe de Fatick continuent de mettre la pression sur les Rufisquois qui ont désormais qu’un petit point de plus que ses concurrents. Si Oslo est en position défavorable pour la course pour le titre, avec 33 points au compteur et à deux journées de la fin, l’académie de Dakar peut toujours croire à la montée. Toutefois les Jaune et Noir devront indéniablement compter sur un faux pas des autres prétendants.

Ajel, leader sous pression

Bien qu’il ait obtenu quatre points de plus que ses concurrents, Ajel a vu son avance sur ses concurrents fondre à la suite de ses deux matchs nuls enchaînés. Avec désormais un seul petit point de plus que les classés 2e et 3e, le club de Rufisque qui a presque réussi à faire oublier qu’il était fraîchement promu de national, n’a pas droit à l’erreur. Les joueurs d’Alioune Diop prendront part à deux finales. D’abord face à l’un de ses concurrents direct, le Jamono Fatick pour le titre qu’ils vont croiser à l’occasion de la 25e journée. L’enjeu est donc bien présent pour chacune des deux équipes qui vont tenter de valider la montée avant le sprint final. Ajel va ensuite recevoir Thiès FC lors de la dernière journée. De grandes affiches qu’il faudra gagner pour maintenir le cap.

l’Us Ouakam, calendrier plus favorable

Deuxième au classement, avec un point de retard sur le leader, l’US Ouakam en route vers la gloire devra surmonter deux obstacles : Demba Diop pour la 25e journée et Wallandan dans l’ultime rencontre de cette saison. Deux équipes au milieu du classement qui n’ont pas grand-chose à disputer. L’espoir est plus que permis du côté des Rouges et Blanc qui ont de peu raté la montée lors de la saison dernière. Ils présentent un calendrier plutôt favorable comparé à celui de leurs adversaires directs.

Jamono – Ajel : Le match le plus décisif de cette fin de saison

Au coude à coude pour la montée mais aussi pour le titre de champion de Ligue 2, Jamono Fatick et Ajel devront batailler jusqu’à la fin dans l’espoir d’atteindre le Graal. Et les amateurs auront droit à une rencontre de gala qui confrontera les deux équipes. Ce duel qui s’inscrit dans le cadre de la 25e journée pourrait décider du prochain champion de la ligue 2. L’équipe victorieuse de cette rencontre validera officiellement sa montée. Le match risque d’être très disputé et promet tout un spectacle entre deux formations.

Oslo croise les doigts

Au pied du podium de Ligue 2, à 5 points du leader, Oslo n’a, certes, plus son destin en main mais peut toujours croire à la montée. Cependant, les académiciens devront non seulement s’imposer contre Keur Madior et face à Ndiambour, mais également prier pour que leurs concurrents perdent leurs deux derniers matchs. Une mission qui s’annonce très difficile.

wiwsport.com