Après que Eumeu Sène ait annoncé qu’il ne comptait pas attendre Balla Gaye 2, son bras droit Landiang a révélé que le chef de file de l’écurie Tay Shinger est sur le point de signer deux nouveaux combats.

Le temps n’attend pas, et Eumeu Sène semble bien le comprendre. Après sa saison blanche suite au report de son combat face à Balla Gaye (blessé), le lutteur Pikinois est tourné vers l’avenir. Selon son proche collaborateur, un promoteur est sur le point d’organiser deux combats pour Eumeu Sène.

« Notre combat contre Balla Gaye a duré deux ans parcequ’il a été ficelé depuis juin 2021. Donc notre lutteur est resté deux ans sans lutter. Eumeu Sène v Tapha Tine devait se croiser il y’a longtemps. Mais Gaston Mbengue est venu mettre sur pied le combat contre Balla Gaye et nous a payé un bon cachet. C’est pour cela qu’on a attendu pour croiser Balla. À ce stade de leur carrière, Modou Lô, Balla Gaye et Eumeu Sène n’ont plus rien à perdre, ils doivent lutter et se faire de l’argent (…) C’est une confidence que je vous fais, le combat Eumeu Sène v Tapha Tine est entrain d’être démarché en plus d’un autre adversaire pour Eumeu Sène. Nous allons recevoir deux ou trois avances très bientôt et le staff y travaille actuellement. Sa Thiès ? il peut être un des adversaires d’Eumeu Sène. C’est un lutteur qui a de gros potentiels et un grosse vivacité. C’est ce qui arrange Eumeu. J’espère que ce combat se tiendra » a déclaré Landiang sur Lutte TV.

Après avoir rappelé que le duel face à BG2 se tiendra un jour ou l’autre, Landiang ajoute qu’il aimerait voir son protégé tendre la main au « roi du Simpi » Gouy Gui.

« Le combat contre Balla Gaye tient toujours parcequ’on a déjà signé le contrat. Maintenant ça dépend de lui et de la date de sa guérison. Entre temps si des combats se présentent, nous allons les prendre. Personnellement, le combat contre Gouy Gui me tient à coeur. C’est un lutteur qui a de l’estime pour Eumeu Sène et c’est sûr qu’on va lui donner une chance en l’affrontant ».

