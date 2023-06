Incarcéré depuis son jugement au début du mois de juin, le lutteur Ada Fass de son vrai nom Adama Corréa a bénéficié d’une grâce présidentielle.

Le cri de cœur d’une bonne partie des acteurs de la lutte a été entendu. Au premier rang ses amis et proches avaient demandé la clémence de dame justice pour le célèbre lutteur de la médina condamné à deux ans de prison dont 1 an ferme pour vol avec violence et associations de malfaiteurs.

Selon Xibaarsn, le pensionnaire de Fass Benno va passer la Tabaski chez les siens après avoir été gracié. Un véritable ouf de soulagement pour le prochain adversaire de Zoss qui pourra songer à soigner son retour dans l’arène après sa dernière sortie qui s’est ponctuée par une défaite face à Zarco.

Après ses 2ans de prison dont 1 année ferme, le lutteur Ada Fass reçoit une bonne nouvelle. https://t.co/sX9PnjtbHh pic.twitter.com/IM8c9kbuFa — Xibaar (@xibaarsn) June 27, 2023

