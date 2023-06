Transféré cet été de Chelsea à Al Hilal, Kalidou Koulibaly a fait savoir qu’il n’est pas allé en Arabie Saoudite pour mettre une croix sur sa carrière internationale. Il est revenu sur les coulisses de ce transfert qui a fait couler beaucoup d’encre au pays de la Téranga.

Comme Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore Cristiano Ronaldo, Kalidou Koulibaly a cédé à la tentation de l’Arabie Saoudite. Devenue une destination privilégiée des footballeurs évoluant en Europe, la Saudi Pro League n’est pourtant pas un championnat pour les joueurs en préretraite.

« Faire grandir le club et me préparer pour la CAN… »

En à croire en tout cas au nouveau défenseur d’Al Hilal qui s’est prononcé sur 13TV, il y’a des objectifs à atteindre sur le terrain avec le club de Riyad.

« J’ai demandé conseil à mes amis, à mes proches et à mes parents. Quand je leur en ai parlé, ils ont tout de suite dit oui. Après c’était à moi de faire le choix et j’attendais quelques réponses de Chelsea. C’était pas celles que j’attendais et voilà j’ai décidé de poursuivre ma carrière ici à Al Hilal. Ça me permet d’avoir du temps de jeu et de me préparer pour la Coupe d’Afrique mais de permettre aussi au club de grandir, de gagner des trophées. Je ne suis pas venu ici en préretraite. Je suis venu pour essayer de gagner le championnat, la champions League asiatique et pourquoi pas faire une bonne figuration à la coupe du monde des clubs » espère le joueur de 31 ans.

« j’adore le fait que c’est un club très familial… »

Pour l’ex défenseur des Blues, le choix d’Al Hilal s’est fait naturellement puisque c’est un club qu’il suivait depuis un certain temps.

« Je connais ce club sur le fait de la coupe du monde des clubs lorsqu’ils ont perdu contre le Real Madrid et qu’ils ont fait bonne figure. J’avais vu de bons joueurs comme Marega. Et puis l’année dernière où ils avaient fait une sélection Al Nasrr et Al Hilal contre le PSG en match amical. Je connaissais pas trop le club mais quand un club est intéressé par moi, j’essaie de m’informer et de voir tous les bons joueurs qui sont passés là-bas. Et j’ai vu que Bafetimbi Gomis avait aussi gagné avec ce club (…) J’ai demandé les trophées qu’ils ont gagné et j’ai été voir à la salle des trophées en venant ici. J’aime bien m’imprégner et j’essaie de m’imprégner de la culture de l’Arabie Saoudite. Et j’adore le fait que c’est un club très familial pas comme d’autres clubs où des joueurs sont au dessus. C’est un des critères de mes choix » a révélé Koulibaly qui ajoute qu’il est allé en Arabie Saoudite pour « se rapprocher de sa religion ».

À quelques mois de la Coupe d’Afrique des Nations, le capitaine des Lions affirme qu’il est plus que jamais déterminé à garder sa place en équipe nationale du Sénégal même s’il est conscient que cela passe nécessairement par de bonnes prestations avec son nouveau club.

« Quand j’ai su que le club s’interessait à moi, j’en ai parlé directement au coach parce que l’équipe nationale est très importante pour moi. Je ne suis pas venu ici en « vacances » mais je suis ici pour être compétitif en équipe nationale aussi. Il faut déjà que je sois performant en club parce que le club mérite du respect aussi. Maintenant avec la sélection je sais qu’il n y’aura aucun traitement de faveur. Si je suis performant, il (Aliou Cissé) me sélectionnera, si je suis moins performant que d’autres qui jouent en Europe, il les sélectionnera. Donc il n’ya aucun problème par rapport à ça… »

