Dans les colonnes du Corriere dello Sport, le nouveau défenseur d’Al-Hilal s’est exprimé sur les raisons de son choix de quitter Chelsea au bout d’une saison.

Quitter un club européen pour rejoindre l’Arabie saoudite, c’est la mode en ce moment. Toutefois, c’est un choix qui peut laisser perplexe pour un footballeur comme Kalidou Koulibaly. Surtout au terme d’une seule saison sous les couleurs de Chelsea, où l’attente était assez grande. Le défenseur international sénégalais a débarqué en Arabie saoudite, du côté d’Al-Hilal, contre une somme de 23 millions d’euros. Dans un entretien avec le Corriere dello Sport, il a notamment révélé pourquoi avoir décidé de s’en aller de Chelsea aussitôt, après une saison compliquée pour tout le monde dans le club londonien, en résulte une place de 12e en Premier League.

« Avec Chelsea, j’ai vécu une belle expérience, confie l’ancien joueur du Napoli. La Premier League est fantastique : beaucoup d’intensité, beaucoup de buts, des joueurs très rapides, de grands talents. Ils attendaient le Koulibaly de Naples, mais je ne pense pas que ma saison ait été si mauvaise. J’avais besoin de temps : en un an, je n’ai pas pu démontrer ce que j’aurais voulu à cause des choix de l’entraîneur et du club. Je n’avais aucune garantie de toujours jouer. J’ai toujours été sérieux et professionnel, mais je n’aime pas être sur le banc à ne rien faire. Je préfère un endroit où l’on me veut, où je serais au centre d’un projet et être un exemple pour les jeunes ».

Le capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal a ensuite confié que son choix de rejoindre l’Arabie saoudite était également lié au désir de rester en forme pour préparer les prochaines échéances avec les Lions. « Je suis très content de ce que j’ai appris (à Chelsea) : sur mes limites, sur ma famille, sur mes enfants. Mais mon heure était venue et je devais faire un choix. Mes coéquipiers m’ont inondé de messages, tous désolés, mais je dois aussi bien préparer la Coupe d’Afrique des Nations. Pour moi c’est le plus important et le Sénégal veut la gagner à nouveau même si ce sera difficile. Je pense que la prochaine sera l’une des meilleures éditions de tous les temps ».

wiwsport.com