Finalement, cinq équipes vont prendre part à la compétition. Des forfaits de dernière minute ont imposé une nouvelle programmation des matchs.

L’Égypte, le Madagascar et les Comores ne vont pas participer aux Jeux Africains de la plage en Beach Soccer. Ces équipes ont déclarés forfaits. Il ne reste plus que le Sénégal, la Tanzanie, le Kenya, le Maroc et la Lybie et les Comores.

Ainsi, il est décidé ne plus garder les deux poules mais d’en faire une avec les 5 équipes restantes. Les deux premières équipes de l’unique groupe à la fin de la phase des poules joueront la finale. Ce qui va encore allonger le programme puisque la première étape de qualification prendra fin le 30 juin, qui était la date prévue pour la finale.

Voici le nouveau programme des Lions

28 Juin _ 16H30 : Sénégal vs Tanzanie

29 Juin _16H30 : Sénégal vs Lybie

30 Juin _16h30 : Sénégal vs Maroc

wiwsport.com