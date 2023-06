Après les incidents qui sont survenus lors du match de championnat entre AS Pikine et Jaraaf, la Commission de discipline de la LSFP a rendu son verdict en tapant très fort sur le club de la banlieue.

Remporté (0-1) par Jaraaf, le match de la 22e journée contre AS Pikine à Alassane Djigo a laissé des traces dans le championnat national de Ligue 1. Des jets de projectiles ainsi que l’attaque du bus de l’équipe visiteuse ont été notés et rendu public grâce aux images qui ont été partagés sur les réseaux sociaux. Ainsi revenant sur les faits qui se sont déroulés le dimanche 18 juillet, la commission de discipline de la Ligue Sénégalaise de Football club (LSFP) a imputé l’entière responsabilité à l’AS Pikine dont certains supporters se sont comportés de manière particulièrement hostile face au club de la médina.

« L’équipe du Jaraaf qui s’est présentée à 14 heures 20 mn n’a pu entrer dans le stade (à l’heure [Ndlr]; le bus les transportant ayant été pris à partie par des supporters de Pikine (…). Ces mêmes supporters regroupés cette fois ci au niveau de la tribune abritant les vestiaires des visiteurs se sont mis à lancer des sachets d’eau vers les joueurs et accompagnants du Jaraaf au moment où ceux-ci descendaient de leur bus (…). Après l’ouverture du score, des groupes d’individus supposés être des supporters de l’équipe locale, massés derrière le mur du stade au niveau du marché, se sont mis à balancer des pierres et autres objets en direction de la pelouse obligeant l’arbitre a arrêté temporairement la partie (…). À la fin du temps réglementaire, des supporters de Pikine sont descendus sur la pelouse pour injurier et menacer la commission de match et les arbitres » souligne les rapports des officiels.

Ainsi après étude des faits, la commission de discipline a décidé de mettre en application les dispositions des articles 72, 25 et 26 du code disciplinaire pour infliger à l’AS Pikine « une amende d’un million (1.000.000) FCFA à payer avant sa prochaine sortie » avant d’imposer au club Pikinois de « jouer le reste de ses matchs officiels de la saison en cours sur terrain neutre et à huit clos ».

