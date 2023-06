Préoccupée par la cause des adolescents en particulier celle des jeunes femmes, Fatou Diouck a compté ses débuts et sa reconversion à travers sa passion le volleyball. Pour l’ancienne volleyeuse, il est possible de faire franchir les jeunes les différents obstacles socioculturels à travers le sport.

Dans un entretien avec RFI, l’ancienne volleyeuse, Fatou Diouck est revenue sur ses débuts en tant que joueuse professionnelle. Une profane qui a embrassé ce sport devenu populaire par le simple hasard et qui a fini d’être une férue. « J’ai commencé par hasard, au Sénégal, quand j’avais entre 13 et 14 ans. J’ai croisé mon entraîneur vraiment dans la rue par hasard – qui m’a demandé d’essayer. A l’époque, c’était un sport méconnu, une semaine après je suis arrivée au terrain, en robe rouge, pieds nus, j’ai commencé et la passion m’a rattrapée », a raconté la Sénégalaise sur les ondes de la radio française.

Pour une jeune fille dont les débuts n’étaient pas évidents dans ce sport, Fatou a raconté toutes les difficultés qu’elle a eues à rencontrer mais que le talent a sauvé. « Quand je m’entraînais, je le faisais en cachette avec la complicité de ma mère. Parce que, comme on le sait, en Afrique, en général les femmes comme les jeunes filles, c’est vraiment les tâches ménagères, elles ne sortent pas beaucoup de la maison. Donc, moi déjà, j’avais la chance d’aller à l’école et quand j’ai rajouté le sport, on m’a dit que j’exagérais un peu. En 2001, quand j’ai été élue ‘’Meilleure Joueuse de l’année’’ du championnat sénégalais, ça s’appelait ‘’Lionne d’Or’’, alors tout de suite dans ma famille il y a eu un tournant. Désormais j’avais le droit de faire du sport, j’avais le droit de faire la sieste ; parce qu’il fallait que je me repose. C’était en 2001, j’avais 16 ans », a révélé l’ancienne gloire.

Aujourd’hui actrice dans les causes sociales avec notamment la réinsertion des jeunes femmes ayant décroché ou qui sont victimes de quelques réalités socioculturelles, Fatou Diouck œuvre pour l’affirmation et l’émancipation des jeunes femmes au Sénégal. « Mon association s’appelle ‘’Demoiselle de Keur, Sénégalaise de demain’’. Elle œuvre en réalité pour l’autonomisation des jeunes femmes, des jeunes filles de 11 à 16 ans. Pourquoi ? Parce que c’est un âge critique pour toute jeune fille. Pour leur réinsertion scolaire, pour les aider avec la santé. Moi j’ai dû arrêter mes études pour faire du volley, maintenant, à chaque fois que je suis de retour au Sénégal, mon défi c’est de voir comment aider les jeunes filles qui ont décroché à retrouver l’école. Comment à travers le volley, on peut aider à avoir toutes les aptitudes pédagogiques, pour pouvoir vivre leur adolescence dans les meilleures conditions », a déroulé Fatou Diouck veut, à travers son association, aider les jeunes femmes à avoir le courage de parler à leurs parents de leur passion.

wiwsport.com