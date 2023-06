Vice-champion l’an passé, DUC ne jouera pas de finale cette année. Les espoirs de titre s’arrêtent. Dakar université club est éliminé par la Jeanne d’Arc (64-61). Au bout d’un match indécis, la JA est venu à bout du DUC en se qualifiant pour la finale et va affronter le champion en titre l’ASVD.

Battu en finale la saison passée, DUC avait pour mission d’aller chercher le titre. Et pour ce faire, il fallait se défaire de la Jeanne d’Arc. Les deux disputaient donc ce soir un troisième match capital. Et c’est la JA qui s’est montrée plus agressive. Les joueuses de la Jeanne d’Arc mettent du rythme et remportent le premier quart temps (16-12). Le DUC sonné d’entrée, doit se réveiller. Les universitaires vont entamer le second quart temps avec une autre énergie. Cette fois, c’est elles qui dominent. DUC qui ne veut pas laisser la JA s’échapper gagne le second acte (13-16). La Jeanne d’Arc retourne ainsi aux vestiaires en menant au score (29-28). Un écart d’un point qui laisse présager une seconde période animée.

Le scénario espéré, s’est produit. La révolte de DUC attendue en seconde période a eu lieu mais a tardé à intervenir. Dès l’entame de la deuxième mi-temps, la Jeanne d’ARC a imposé son rythme du début de la rencontre. Les joueuses de la JA vont dominer le troisième quart temps. Duc est dépassé par l’intensité. Jeanne d’Arc inflige à Duc un (23-16). Ainsi, la JA démarre le dernier acte avec un avantage de 8 points (52-44). Le quatrième quart temps sera pour les universitaires. DUC entame sa remontée. Cette fois, c’est la JA qui est sous pression. DUC revient au score (61-61) à onze secondes de la fin. Cette remontée sera insuffisante. La Jeanne d’Arc va remporter le match dans les ultimes secondes (64-61) grâce à un shoot au buzzer de Kamba Diakité. Le DUC est ainsi éliminé en demi-finale et n’aura pas l’occasion d’aller conquérir le titre. Pour la JA, les rêves de titre continuent. Les joueuses de la JA vont affronter l’ASVD en finale pour le combat final.

