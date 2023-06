Le premier finaliste du championnat féminin de basket vient d’être connu. Il s’agit du champion e titre AS Ville de Dakar. Le club dakarois vient de battre Jaraaf (40-49) en demi-finale des playoffs. Une qualification acquise à l’issue d’un game 3 tendu.

C’était le match qu’il ne fallait pas perdre. Entre Jaraaf et Ville de Dakar cette troisième rencontre était décisive. Le match était bien parti. Le premier quart temps a montré deux équipes avec beaucoup d’envies. Les deux formations se répondent coup sur coup. Mais au final c’est l’AS Ville de Dakar qui prend l’avantage à la fin (13-16). Cependant à l’entame du second quart temps, le niveau est drastiquement retombé. La tension d’une potentielle place en finale était palpable. Le second quart temps en fait le parfait exemple. Les équipes ont montré une grande maladresse. Jaraaf et Ville de Dakar n’ont marqué que huit petits points (5 pour Jaraaf et 3 pour ASVD). Le club dakarois retourne ainsi aux vestiaires en menant au score (18-19).

De retour des vestiaires, les jaraafoises vont passer à la vitesse supérieure. Très déterminées, elles vont se montrer solide et prendre l’avantage au score. Jaraaf remporte le troisième quart temps (16-11). L’ASVD est secouée. Et le club dakarois va montrer un autre visage lors du dernier quart temps. L’AS Ville de Dakar retrouve son basket et déroule. Elle remporte largement le dernier quart temps (6-19). La hiérarchie est respectée. L’ASVD gagne le match (40-49). Ville de Dakar valide son ticket pour la finale et aura ainsi l’occasion de défendre son titre.

