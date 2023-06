Après avoir connu une relégation en deuxième division avec les Girondins de Bordeaux la saison dernière, Mbaye Niang n’a pas échappé à la même sentence sous les couleurs d’AJ Auxerre en 2022-2023. Alors qu’il lui reste une année de contrat avec les ajaïstes, l’avant centre de 28 ans qui a terminé meilleur buteur de l’Auxerre à l’issue de cette saison avec 6 buts, malgré son faible temps de jeu (1486 minutes), a annoncé sur son compte Instagram qu’il va quitter Bourgogne. L’international sénégalais se montre ouvert à un nouveau challenge.

« J’ai mis du temps à digérer cette saison mais à présent je suis prêt à relever un nouveau challenge selon les objectifs qui me seront confiés. Mon objectif est de devenir plus fort et plus confiant chaque jour 💪🏾💪🏾⚽️⚽️ », ecrit-il.