Le Secrétaire Général de l’Association Sénégalaise de Teqball (ASTEQ) sera le premier Trésorier Général de la Confédération Africaine de Teqball qui a vu le jour hier à Hammamet en Tunisie.

« La confédération africaine de Teqball est née à Hammamet (Tunisie) en marge des deuxièmes jeux africains de plage. Hier, les dirigeants des fédérations africaines de Teqball se sont retrouvés pour créer la confédération africaine de Teqball et élire le premier comité exécutif de l’histoire de ladite confédération » informe le communiqué parvenu à la rédaction de wiwsport.

Le tunisien Hamdi Hellal est élu Président de la Confédération Africaine de Teqball. Il sera accompagné de huit autres membres élus qui forment avec lui le comité exécutif dont le mandat est de quatre ans. Rappelons que Modou Gueye Seck est élu Trésorier Général.

La cérémonie d’ouverture de l’Assemblée Générale a notamment vu la présence du Secrétaire Général de la FITEQ Laszlo VAJDA et de Mohsen Takroni, représentant du Comité Olympique Tunisien en plus de Jawad El Hajri, Président de la Fédération Française de Teqball et membre du board de la FITEQ informe la missive.

wiwsport.com