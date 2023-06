Les Hawks ont présenté leurs nouvelles recrues lors de la draft NBA : Kobe Bufkin, Mouhamed Gueye et Seth Lundy. L’ailier sénégalais de 21 ans a partagé sa joie de jouer pour Atlanta.

Après deux bonnes années en NCAA avec l’Université de l’État de Washington, Mouhamed Gueye est prêt à commencer l’aventure en NBA. Il est heureux d’être à Atlanta et a partagé une histoire sur le moment où il a découvert qu’il avait été repêché par Charlotte au choix 39 et a appris plus tard que ses droits de repêchage avaient été échangés avec les Hawks. « J’ai eu le chapeau, puis mon agent m’a appelé et m’a dit que j’allais à Atlanta. J’étais comme, » Dieu merci. Je voulais venir à Atlanta et ils me voulaient aussi. C’était un soulagement » a déclaré le jouer de 2,11m rapporte The Atlanta Voice.

Lorsqu’on lui a demandé sur quoi il pensait qu’il devait travailler pour améliorer ses chances de jouer au niveau de la NBA, Mouhamed a déclaré: « Je pense que je travaille simplement sur mon jeu en général. A ce niveau il faut pouvoir tirer et espacer le sol. Je pense que j’ai beaucoup de croissance à faire ».

Gueye jouera la Summer League à Las Vegas du 7 au 17 juillet. Un tournoi de la présaison déterminant pour la suite de la carrière de ces draftés. Au cours de ces matchs, les Hawks décideront s’ils vont laisser Gueye et les autres dans leur roster pour la saison a venir ou pas. Il y a de fortes chances qu’il puisse continuer à travailler sur son jeu offensif avec l’affilié Hawks NBA G League College Park Skyhawks pendant la saison régulière informe toutefois notre source.

Le directeur général des Hawks, Landry Fields, a déclaré qu’il s’agissait de son premier repêchage en tant que directeur général et qu’il était ravi d’être assis à côté de ces joueurs en particulier. « Je suis vraiment enthousiasmé par les blocs de construction que nous avons pour l’avenir », a déclaré Landry, qui était le 39e choix au total pour Toronto lors du repêchage de la NBA en 2010. « Le potentiel de ces trois gars est vraiment, vraiment élevé. »

wiwsport.com