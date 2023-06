L’équipe nationale féminine de Basketball entame ce lundi 26 juin sa troisième semaine de préparation en vue de l’Afrobasket 2023 qui va avoir lieu à Kigali. Après une séance matinale à Dakar Arena, elles se sont retrouvées au stadium Marius Ndiaye pour soigner leur adresse. Moustapha Gaye a fait le point sur cette préparation.

Dans une ambiance bon enfant, 17 des 19 joueuses, convoquées par Moustapha Gaye, ont pris part à la séance de ce lundi 26 juin au stadium Marius Ndiaye. Réparties en deux groupes, elle se sont attelées à un jeu d’adresse. Les ailières et les pivots d’un côté pour travailler le jeu intérieur. Les meneuses et les arrières de l’autre pour parfaire les tirs à trois points et les tirs à mi-distance.

Après 3 semaines de vie commune et d’entrainements collectifs, le sélectionneur se dit satisfait de ce que ses joueuses ont montré durant ces semaines de préparation. Il estime qu’Aya et sa bande affichent un niveau de forme évolutif et qu’elles seront prêtes pour la compétition. Moustapha Gaye affirme avoir quelques noms pour former son groupe final même s’il reste encore quelques détails à régler. « Nous avons une vague idée du groupe final mais là on est en évaluation donc c’est vraiment tôt. Nous avons des repères sur le travail de chacune et la forme actuelle. Mais dans une à deux semaines, tout peut changer » déclare-t-il aux micros des journalistes.

Le sélectionneur informe aussi que l’équipe va jouer des matches de préparations aux Etats-Unis mais que les adversaires restent à définir.

