« Il n’est pas question de se passer de certains joueurs importants sous prétexte qu’ils jouent désormais dans le championnat saoudien ». C‘est du moins l’opinion du directeur technique Mayice Mar qui a été interpellé sur ce sujet suite aux départs de Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy du côté d’Al Ahli.

En attendant le transfert d’Edouard Mendy à Al Ahli qui serait imminent, le capitaine du Sénégal Kalidou Koulibaly, lui, a officialisé hier soir son départ de Chelsea où il a joué une saison pour s’engager avec la formation Soudienne. Le défenseur des Lions jouera désormais sous les couleurs d’Al Ahli lors des trois prochaines saisons. Sachant que le sélectionneur Aliou Cissé avait évoqué en 2018 que « les joueurs qui ne jouent pas dans les championnats majeurs ne sont pas sélectionnables« , plusieurs questions ont été soulevées à propos de l’éligibilité de l’ex-défenseur de Naples. Questionné à ce sujet, le directeur technique national, Mayacine Mar estime que le discours du d’Aliou Cissé peut désormais s’inscrire dans le passé.

« C’est du passé maintenant. Le moment où Aliou Cissé a évoqué ses propos, le championnat saoudien n’était pas aussi élevé. D’ailleurs, il n’a pas dit qu’il allait exclure les joueurs qui y seront. Il avait dit, je cite : les joueurs qui volent vers l’Arabie saoudite doivent prouver qu’ils méritent d’être choisis à la place de ceux qui jouent dans les championnats majeurs. Il était bien clair. Par exemple, si je devais faire un choix entre un joueur qui évolue en Angleterre et de celui qui est en Arabie Saoudite, je donnerai plus de crédits au gars qui est en Premier League… Il est impensable de faire une croix sur Kalidou Koulibaly simplement parce qu’il a signé en Arabie Saoudite. Il fait partie d’un championnat où il y a maintenant plusieurs bons joueurs. C’est un championnat de haut niveau. Comprenez que c’est différent de celui qui évolue làbas qui n’a jamais été choisi et de celui qui y va pour terminer sa carrière. S’il est toujours bon, on le prend » a déclaré Mayacine Mar sur 7Tv.

