Les Jeux Mondiaux Special Olympics de Berlin 2023 ont pris fin ce week-end en Allemagne. La délégation sénégalaise qui n’a pas manqué de s’illustrer par de nombreux distinctions et récompenses, a pris part à la cérémonie de clôture de ces 16es Mondiaux.

De belles rencontres, de belles images et des moments forts ont marqué la fin des 16es Jeux Mondiaux Special Olympics 2023 qui se sont tenus à Berlin, en Allemagne et qui se sont terminés ce dimanche. Le Sénégal, qui a été au rendez-vous avec une délégation de 54 membres, a participé à la cérémonie de clôture de cet événement mondial.

Après de belles performances et quelques déceptions, la team Sénégal a profité de ces moments de fraternité et d’échange entre athlètes venus de toutes parts à travers le monde pour communier autour du sport et des cultures. Voici les plus belles images de cette dernière journée avec les Lions dans leurs belles tenues.

