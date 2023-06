L’équipe nationale du Sénégal est arrivée ce lundi à Hammamet pour la 2e édition des Jeux Africains de la plage dont il est le détenteur du trophée en beach soccer.

Après deux semaines de regroupement fermé à Toubab Dialao, l’équipe nationale de Beach Soccer s’est envolée cette nuit pour la Tunisie afin de de défendre son statut de champion en titre des Jeux de la plage. Le groupe des 12 Lions en plus de l’effectif ont pris le vol à 23h et sont arrivés ce lundi matin dans la ville hôte. Les Lions, vainqueurs de ce tournoi en 2019, veulent récidiver en 2023.

Le sélectionneur Mamadou Diallo a misé sur la continuité du groupe ayant remporté la CAN et la Coupe Cosafa. Hormis les forfaits, tous les autres joueurs sont là. Ce qui lui a permis de renforcer son équipe avec l’arrivée de l’attaquant Serigne Moctar Keita en qui le coach nourrit beaucoup d’espoirs le comparant à Jean Koukpaki, ancien attaquant de la tanière. « Les sénégalais veulent une équipe performante capable de faire de bons résultats. Un joueur de champ technique, avec une bonne condition physique peut bien faire du Beach Soccer. Il faut juste apprendre les lois du jeu. Je l’ai convoque parce qu’il me rappelle Jean Koukpaki. Il a la même taille, le même physique et il est très technique. Il aime aussi le jeu. Ce qui est un bel opportunité pour lui d’être champion avec le Chan et pouvoir l’être avec le beach soccer. D’ailleurs, j’invite tous les joueurs à s’en inspirer » a fait savoir Mamadou Diallo.

Voici la liste des 12 Lions

Al Seyni Ndiaye 2. Raoul Mendy 3. Ousseynou Faye 4. Jean Ninou Diatta 5. Raoul Mendy 6. Amar Samb 7. Seydina Issa Laye Sene 8. Mamadou Sylla 9. Mamour Diagne 10. Serigne Moctar Koita 11. Jean Alpha Diouf 12. Seydina Mandione Laye Diagne.

Le programme

Mardi 27 juin – 18h30 – Kenya vs Sénégal

Mercredi 28 juin – 18h30 – Sénégal vs Madagascar

Jeudi 29 juin – 18h30 – Sénégal vs Tanzanie

wiwsport.com