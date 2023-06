En clôture de la 24e journée de Ligue 2 ce lundi, l’US Ouakam et Jamono Fatick se sont imposés pour revenir à une longueur du leader Ajel de Rufisque.

On aura droit à une fin de saison haletante et une course à trois pour le titre. Après le match nul d’Ajel hier (1-1), ses poursuivants avaient l’occasion de se rapprocher de la tête du classement. Une opportunité saisie par l’US Ouakam (2e) et Jamono Fatick (3e). Le club ouakamois a étrillé Oslo FA sur sa pelouse 3-0 alors que la formation du Sine Saloum s’est imposée sur la plus petite des marges face à Amitié FC (0-1).

Grâce à leurs succès, l’USO et Jamono Fatick comptent chacun 40 points soit un de moins que Ajel de Rufisque à deux journées de la fin du championnat. Le titre est toujours jouable mais également la montée dans l’élite qui reste le principal objectif de ces deux équipes.

Notons que dans l’autre match de la soirée, le premier relégable Keur Madior a obtenu le match nul face à ASC HLM Dakar dans une rencontre prolifique en but (2-2). Le maintien est toujours possible pour Keur Madior qui se trouve à un point de la place de première non relégable occupée par Mbour PC.

Wiwsport.com