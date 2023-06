Malade depuis un certain temps, le promoteur Gaston Mbengue de la structure Gaston Productions s’est invité dans l’émission l’Oeil du tigre ce dimanche pour donner de ses nouvelles.

« Je vais beaucoup mieux grâce aux prières des Sénégalais. Je suis resté cinq mois sans pouvoir marcher et j’ai même cru que j’allais mourir. J’étais dans le coma et certains ont même annoncé ma mort. À Paris je me suis fait opérer et les médecins n’avaient pas beaucoup d’espoir. Mais je rends grâce à Dieu et je remercie beaucoup ma famille. Lorsque je me suis réveillé du coma j’ai trouvé avec moi mes femmes et mes enfants. Ils ont été très courageux. Le président Macky Sall et son épouse sont même venus me rendre visite chez moi. »

Le Don King de l’arène sénégalaise a par ailleurs affirmé que le combat entre Balla Gaye et Eumeu Sène aura bien lieu une fois que le fils de Double Less rétabli.

Wiwsport.com