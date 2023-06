Après le report de son combat contre Balla Gaye 2, Eumeu Sène a révélé être au bord du gouffre financièrement parcequ’il préparait ce combat depuis un an. Ainsi, le lutteur de Pikine se dit désormais prêt à affronter d’autres adversaires.

C’est une saison blanche pour Eumeu Sène. Le leader de l’écurie Tay Shinger n’a pas noué le nguimb cette saison alors qu’il pouvait affronter deux adversaires. Dans l’émission l’oeil du tigre de Bécaye Mbaye, le lutteur de Pikine a révélé avoir eu un accord pour lutter contre Tapha Tine avant de donner la priorité à son combat contre Balla Gaye qui malheureusement n’aura pas lieu ce 30 juillet après la blessure de Lion de Guédiawaye. Un report aux conséquences désastreuses pour l’ancien champion d’Afrique en lutte simple.

« C’est un combat que j’avais durement préparé et dans lequel j’avais beaucoup investi. Je fonctionne avec mes propres moyens actuellement parceque j’ai énormément dépensé pour ce combat. J’avais trouvé un accord pour affronter Tapha Tine mais notre père Gaston nous a demandé de lutter pour lui d’abord et on a accepté. Avant que la blessure de mon adversaire ne soit officialisée, j’ai toujours pensé qu’on allait lutter le 30 juillet. Je m’entraînais sérieusement parceque même si j’entendais des rumeurs, j’attendais que le promoteur me le dise en personne. Et jusque là ni le promoteur, ni le CNG ne m’ont écrit pour me dire réellement que le combat est reporté. J’ai vu comme tous le monde, la vidéo de Babou (manager de Balla Gaye) qui annonçait cela » a expliqué Eumeu Sène.

« Je suis prêt a en découdre avec Sa Thiès, Tapha Tine et Gouy Gui »

Ainsi pour ne pas répéter les mêmes erreurs et rester suspendu au sort de Balla Gaye 2, Eumeu Sène souligne que s’il reçoit d’autres propositions, il va descendre dans l’arène. Il cible ainsi trois adversaires principaux.

« Je suis prêt pour d’autres lutteurs si les promoteurs sont intéressés. Notre contrat (avec Balla Gaye) court toujours mais je suis prêt à prendre un autre combat. La lutte est mon métier et s’il le faut je prendrai un ou deux combats. Tapha Tine, Sa Thiès, Gouy Gui? On est dans une reconfiguration de l’arène et mon combat contre Sa Thiès serait le bienvenu. Gris Bordeaux doit affronter Ama Baldé, Balla Gaye a affronté Boy Niang donc ce serait logique que je me frotte à Sa Thiès. Tapha Tine aussi est un adversaire potentiel de même que Gouy Gui qui m’a défié partout. Je suis prêt à en découdre avec tous les trois » a t’il martelé.

